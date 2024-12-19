Миска: если Капризов продолжит в том же духе, то он претендент №1 на «Харт»

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов может получить награду, вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

— Вы говорили, что болеете за «Миннесоту». Следите ли за командой сейчас?

— Да. Они сейчас играют очень хорошо. Интересно понаблюдать за той перестройкой, которая происходит в команде. У них появились хорошие игроки. Думаю, их результаты — сюрприз для большинства, но сейчас «Миннесота» день за днём доказывает, что является новой силой в НХЛ. Надеюсь, они смогут сохранять стабильность до конца сезона и остаться на вершине.

— Капризов — претендент №1 на «Харт»?

— Он проводит невероятный сезон. Если он продолжит в том же духе и сможет избежать травм, то да, конечно, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.