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«Не было ни одного разговора с Кудашовым». Миска — о периоде вне заявки «Динамо»

«Не было ни одного разговора с Кудашовым». Миска — о периоде вне заявки «Динамо»
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что не общался с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым по поводу своего непопадания в заявки на матчи.

— В октябре вы оказались вне заявки на несколько матчей, при этом травм у вас не было. Как переносили это?
— Понимал, что мне нужно сосредоточиться на работе и прикладывать все усилия, чтобы вновь заработать место в составе. Это не было весело. Очевидно, я не был доволен таким раскладом, но это не моё решение. Я должен фокусироваться на том, что могу контролировать, и усердно трудиться, чтобы вернуться в заявку.

— Были ли отдельные разговоры с Алексеем Кудашовым в этот период?
— Нет, ни одного, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате»:
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
Эксклюзив
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
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