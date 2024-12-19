«Не было ни одного разговора с Кудашовым». Миска — о периоде вне заявки «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что не общался с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым по поводу своего непопадания в заявки на матчи.

— В октябре вы оказались вне заявки на несколько матчей, при этом травм у вас не было. Как переносили это?

— Понимал, что мне нужно сосредоточиться на работе и прикладывать все усилия, чтобы вновь заработать место в составе. Это не было весело. Очевидно, я не был доволен таким раскладом, но это не моё решение. Я должен фокусироваться на том, что могу контролировать, и усердно трудиться, чтобы вернуться в заявку.

— Были ли отдельные разговоры с Алексеем Кудашовым в этот период?

— Нет, ни одного, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.