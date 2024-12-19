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Миска: критика в СМИ никак на меня не влияет. Могу только представить, что обо мне писали

Миска: критика в СМИ никак на меня не влияет. Могу только представить, что обо мне писали
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что он не обращает внимания на критику в свой адрес в СМИ.

— Вы говорили, что не читаете критику в СМИ. Но получается, что после того вопроса про критику в СМИ вы точно узнали о ней. Это как-то повлияло на вас?
— Вообще никак. Слышал об этом от болельщиков за пределами арены. Но они поддерживали меня, говорили: «Мы доверяем тебе», «Не слушай, что о тебе говорят». Я не слежу за критикой. Могу лишь представить, что обо мне писали, но меня это никак не беспокоит.

— Вы вообще склонны к самокритике?
— Нет. В начале карьеры такое было, но затем научился избегать этого. Думаю, все рано или поздно этому учатся. Чем старше становишься, тем легче начинаешь к этому относиться. Я здесь для того, чтобы делать свою работу. Мне очень повезло играть на профессиональном уровне. Многие люди отдали бы всё, лишь бы оказаться на нашем месте. Поэтому для меня большая честь иметь возможность быть там, где я сейчас, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Хантером Миской читайте на «Чемпионате»:
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
Эксклюзив
«Болельщики «Динамо» говорят: «Мы доверяем тебе, не слушай критику». Интервью с Миской
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