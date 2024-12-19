«Вратари должны иметь короткую память». Миска о результативной ошибке в игре с «Ак Барсом»

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска прокомментировал свою ошибку в матче с «Ак Барсом», когда он выбежал из ворот на отложенном штрафе бело-голубых, а соперник поразил пустые ворота.

— Такие моменты, как в матче с «Ак Барсом», застревают в голове хоть на какое-нибудь время?

— (Смеётся.) Нет, вообще ни на секунду. Вратари должны иметь короткую память, быстро забывать всё, что происходит — голы, сейвы. Необходимо сохранять выдержку. Да, конечно, мы пропустили тогда. Никому не нравится, когда ему забивают, но это часть профессии — нет таких вратарей, которые не пропускали бы никогда. Я немного задумался после этого эпизода, но лишь потому, что не понял, почему игрока «Ак Барса» не удалили. Но я оставил ту ситуацию на льду, теперь меня это не волнует, — сказал Миска в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.