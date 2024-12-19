СКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 19 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Две предыдущие игры остались за петербургским клубом.
На данный момент СКА после 35 матчей расположился на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» замыкает восьмёрку на Западе.
Материалы по теме
Комментарии