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СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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СКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

СКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 19 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Две предыдущие игры остались за петербургским клубом.

На данный момент СКА после 35 матчей расположился на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» замыкает восьмёрку на Западе.

Матч СКА – «Торпедо» 19 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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