Остап Сафин: очень надеюсь, что «Лада» останется в КХЛ. Там всё для этого есть

Нападающий «Трактора» Остап Сафин заявил, что будет вспоминать время, проведённое в «Ладе». Игрок выступал за тольяттинский клуб с 2023 года и в декабре был обменян в челябинский клуб.

— Какие у вас останутся воспоминания от игры в Тольятти?

— Хорошие воспоминания остались. В прошлом сезоне пошумели здорово, был отличный год. Этот сезон не был взрывным, но в целом впечатления только хорошие. Город, болельщики, команда — мне всё нравилось. Коллектив был сплочённый.

— «Лада» заслуживает того, чтобы играть в КХЛ? Сейчас много разговоров о том, продолжит ли клуб выступать в лиге.

— Очень надеюсь, что «Лада» останется в КХЛ. Там всё для этого есть. Болельщики болеют от души, — цитирует Сафина «РБ Спорт».