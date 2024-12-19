Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Эриком О’Деллом

«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Эриком О’Деллом
Комментарии

«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Эриком О’Деллом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение будет действовать до конца сезона-2024/2025. Ранее канадский форвард покинул состав московского «Динамо».

В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.

В КХЛ Эрик О'Делл провёл девять сезонов и сыграл 411 матчей, в которых набрал 262 очка — забил 122 гола и отдал 140 передач при показателе полезности «+73».

Материалы по теме
«Динамо» расстаётся с канадским лидером. Где теперь окажется Эрик О’Делл?
«Динамо» расстаётся с канадским лидером. Где теперь окажется Эрик О’Делл?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android