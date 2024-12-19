«Ак Барс» заключил контракт с нападающим Эриком О’Деллом. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение будет действовать до конца сезона-2024/2025. Ранее канадский форвард покинул состав московского «Динамо».

В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.

В КХЛ Эрик О'Делл провёл девять сезонов и сыграл 411 матчей, в которых набрал 262 очка — забил 122 гола и отдал 140 передач при показателе полезности «+73».