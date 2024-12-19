«Понимаем все риски». Генменеджер «Ак Барса» оценил подписание контракта с О’Деллом

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание контракта с нападающим Эриком О’Деллом.

«Эрик О’Делл – это опытный хоккеист, адаптированный к лиге, с хорошим процентом выигранных вбрасываний и умением играть в спецбригадах. Нам нужен был разноплановый центрфорвард с правым хватом, способный брать на себя черновую работу и расчищать пространство для партнёров. Мы глубоко изучили его медицинскую карту и понимаем все риски, связанные с его состоянием, однако не считаем текущую ситуацию критической и видим хорошую перспективу. Нашей общей задачей будет завершить реабилитацию Эрика и подвести его к матчам в оптимальной форме. В прошлом сезоне у нас был успешный опыт такого восстановления с Алексеем Марченко, который затем стал игроком основного состава. У нас есть время, чтобы грамотно ввести О’Делла в состав. Рассчитываем, что в январе он выйдет на лёд», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.