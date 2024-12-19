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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 19 декабря

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 19 декабря
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Сегодня, 19 декабря, прошёл первый игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 1-й тур
19 декабря 2024, четверг. 10:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 7
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Кривченков (Худобин) – 01:05 (3x3)     0:2 Кривченков (Худобин) – 03:11 (3x3)     0:3 Рыжих (Лаврентьев) – 04:09 (3x3)     1:3 Сагымбаев – 05:13 (3x3)     2:3 Макеев (Жайлауов) – 06:36 (3x3)     3:3 Кажибеков – 07:47 (3x3)     3:4 Мишкин (Кривченков) – 08:25 (3x3)     3:5 Кривченков (Мишкин) – 09:26 (3x3)     3:6 Кривченков (Худобин) – 11:15 (3x3)     4:6 Перкин (Кажибеков) – 15:56 (3x3)     4:7 Худобин (Гриценко) – 20:03 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 1-й тур
19 декабря 2024, четверг. 10:55 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Несветаев (Бородкин) – 00:19 (3x3)     0:2 Бородкин (Богуш) – 02:13 (3x3)     0:3 Мошаров (Несветаев) – 03:06 (3x3)     0:4 Пеньковский (Иванов) – 10:20 (3x3)     1:4 Макеев – 12:55 (3x3)     1:5 Пеньковский (Несветаев) – 13:30 (3x3)     2:5 Филиппенко – 15:16 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 1-й тур
19 декабря 2024, четверг. 11:45 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Гриценко (Верхорубов) – 00:28 (3x3)     1:1 Шмелёв (Варфоломеев) – 01:28 (3x3)     1:2 Верхорубов – 07:31 (3x3)     1:3 Гриценко (Рыжих) – 10:23 (3x3)     2:3 Харькин (Марченков) – 10:59 (3x3)     2:4 Гриценко (Верхорубов) – 11:20 (3x3)     3:4 Чурляев (Варфоломеев) – 11:32 (3x3)     4:4 Шмелёв (Варфоломеев) – 16:55 (3x3)     5:4 Харькин (Олейников) – 17:25 (3x3)     6:4 Шмелёв (Варфоломеев) – 19:08 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 1-й тур
19 декабря 2024, четверг. 12:35 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Варфоломеев (Харькин) – 02:36 (3x3)     2:0 Олейников (Марченков) – 02:49 (3x3)     2:1 Пеньковский (Несветаев) – 03:34 (3x3)     3:1 Олейников – 10:42     4:1 Гончар – 14:30     5:1 Олейников – 15:32 (3x3)     6:1 Шмелёв – 18:54     7:1 Варфоломеев (Шмелёв) – 19:32 (3x3)    

Напомним, формат турниров 3х3 в КХЛ будет впервые использоваться с 19 декабря. Всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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