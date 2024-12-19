«Конечно, это влияет». Форвард «Салавата Юлаева» — о задержке зарплат в клубе

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) и заявил, что задержка зарплат в уфимском клубе влияет на игроков команды.

– Знал, что это было сотое дерби?

– Нет, не знал об этом. Это круто, классно. Все знают, что «зелёное дерби» — это немножко повышенный темп игры, как матч в плей-офф.

– Появляется информация о задержках в зарплате. Это беспокоит?

– Конечно, это влияет. Но, выходя на площадку, мы об этом не думаем, делаем своё дело, — цитирует Яна Metaratings.ru.

Напомним, в уфимском клубе каждый сезон происходят задержки выплат зарплат игрокам и работникам клуба. По ходу сезона задолженности погашаются.