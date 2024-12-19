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«Конечно, это влияет». Форвард «Салавата Юлаева» — о задержке зарплат в клубе

«Конечно, это влияет». Форвард «Салавата Юлаева» — о задержке зарплат в клубе
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Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3) и заявил, что задержка зарплат в уфимском клубе влияет на игроков команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бровкин (Миллер) – 02:59 (5x5)     2:0 Семёнов (Галимов) – 22:38 (5x5)     3:0 Дыняк (Миллер, Кателевский) – 25:45 (5x5)     3:1 Ефремов (Горшков) – 31:22 (5x5)     3:2 Шаров (Ян) – 41:05 (5x5)    

– Знал, что это было сотое дерби?
– Нет, не знал об этом. Это круто, классно. Все знают, что «зелёное дерби» — это немножко повышенный темп игры, как матч в плей-офф.

– Появляется информация о задержках в зарплате. Это беспокоит?
– Конечно, это влияет. Но, выходя на площадку, мы об этом не думаем, делаем своё дело, — цитирует Яна Metaratings.ru.

Напомним, в уфимском клубе каждый сезон происходят задержки выплат зарплат игрокам и работникам клуба. По ходу сезона задолженности погашаются.

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