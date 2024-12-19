В Магнитогорске 21 декабря состоится детский мини-турнир «Уральская классика». На специально построенной ледовой коробке в парке «Притяжение» на лёд вместе с детьми выйдут игроки КХЛ, олимпийские чемпионы, блогеры и журналисты.

В Магнитогорске 21 декабря состоится детский мини-турнир «Уральская классика». Турнир будет включать четыре матча с детьми разных возрастов и гала-матч между взрослыми участниками.

За команду Григория Панина сыграют несколько хоккеистов «Салавата Юлаева» и главный тренер Виктор Козлов. За команду Егора Яковлева в матче примут участие некоторые хоккеисты «Металлурга» и тренер вратарей Василий Кошечкин.

«Мы проводим уже третью зимнюю «Уральскую классику» — матч для детей из всех ближайших районов. С каждым годом желающих сыграть с нами только прибавляется. Через такие мероприятия мы хотим привить детям любовь к хоккею и спорту в целом — в этом и есть главная цель «Уральской классики». Для нас и ребят это настоящее вдохновение!» — сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

«С каждым годом мы стараемся сделать «Уральскую классику» ещё масштабнее и интереснее. Приходится предусматривать много технических и организационных вопросов. В этом году мы поменяли площадку, я думаю, что ещё большее количество зрителей сможет посетить турнир, проникнуться крутой атмосферой и получить удовольствие от спортивного праздника», — заявил капитан «Металлурга» Егор Яковлев.