Тренерский штаб «Омских Крыльев» уволен в связи с неудовлетворительными результатами

В связи с неудовлетворительными результатами по взаимному соглашению сторон расторгнуты контракты с главным тренером «Омских Крыльев» Рамилем Сайфуллиным и его помощником Евгением Фадеевым. Главным тренером «Омских Крыльев» назначен Андрей Евстафьев, а его помощником — Эдуард Волков.

Андрей Евстафьев работает в системе «Авангарда» с 2019 года. С сезона-2020/2021 являлся тренером команды «Омские Ястребы». С омской молодёжкой Андрей Иванович стал бронзовым и серебряным призёром МХЛ.

Также специалист был тренером и главным тренером команды МХЛ «Сибирские Снайперы» и тренером в команде «Металлург» Новокузнецк.

Волков занимал пост тренера-ассистента в командах «Сибирские Снайперы», «Динамо», «Локо» (МХЛ). Также работал старшим тренером в клубах ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург и «Молот». Стал обладателем Кубка Харламова в 2021 году с МХК «Динамо».