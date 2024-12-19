Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренерский штаб «Омских Крыльев» уволен в связи с неудовлетворительными результатами

Тренерский штаб «Омских Крыльев» уволен в связи с неудовлетворительными результатами
Аудио-версия:
Комментарии

В связи с неудовлетворительными результатами по взаимному соглашению сторон расторгнуты контракты с главным тренером «Омских Крыльев» Рамилем Сайфуллиным и его помощником Евгением Фадеевым. Главным тренером «Омских Крыльев» назначен Андрей Евстафьев, а его помощником — Эдуард Волков.

Андрей Евстафьев работает в системе «Авангарда» с 2019 года. С сезона-2020/2021 являлся тренером команды «Омские Ястребы». С омской молодёжкой Андрей Иванович стал бронзовым и серебряным призёром МХЛ.

Также специалист был тренером и главным тренером команды МХЛ «Сибирские Снайперы» и тренером в команде «Металлург» Новокузнецк.

Волков занимал пост тренера-ассистента в командах «Сибирские Снайперы», «Динамо», «Локо» (МХЛ). Также работал старшим тренером в клубах ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург и «Молот». Стал обладателем Кубка Харламова в 2021 году с МХК «Динамо».

Материалы по теме
Алексей Морозов оценил возможное участие клуба АКМ в следующем сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android