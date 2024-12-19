Защитник Джейкоб Чикран — лидер «Вашингтона» по очкам с момента травмы Овечкина

Защитник Джейкоб Чикран является лидером «Вашингтона» по очкам с момента травмы капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Игрок обороны набрал 13 очков за 13 матчей — забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Чикран пополнил состав столичного клуба в прошедшее межсезонье.

На втором месте по очкам на этом игровом отрезке находится нападающий Том Уилсон. На счету форварда 11 очков — семь шайб и четыре результативные передачи. Тройку замыкает форвард Дилан Строум с 10 очками — пять голов и пять результативных передач.

Напомним, Овечкин травмировался 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). На данный момент он отстаёт на 26 шайб от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки.