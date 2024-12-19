Нападающий Эрик О'Делл поделился эмоциями от перехода в «Ак Барс». Соглашение с казанским клубом будет действовать до конца сезона-2024/2025.

«Очень рад переходу в «Ак Барс», я давно играю в КХЛ, знаю статус клуба и от всех вокруг слышал только хорошее про Казань. А с «Татнефть Ареной» у меня связаны хорошие воспоминания – на этом льду я выигрывал золотые медали ЮЧМ со сборной Канады.

На меня выходило несколько команд в последнее время, но именно «Ак Барс» я посчитал лучшей командой, чтобы бороться за Кубок. Хочу принести клубу пользу на льду и в раздевалке. Думаю, что буду полезен своим силовым хоккеем, работой на точке и двусторонней игрой – я готов и отрабатывать в обороне, и бежать вперёд.

Я уже говорил с тренерским штабом о задачах в команде и о планах реабилитации. У меня была травма, но сейчас я чувствую себя лучше с каждым днём, и последние две недели я тренируюсь на льду в полноценном режиме. План – вернуться к матчам через три-четыре недели. Подход «Ак Барса» к этому вопросу тоже сказался на переходе – клуб даёт мне максимум времени, чтобы восстановиться на 100%, благодарен руководству и тренерам за это», — цитирует О'Делла пресс-служба клуба.