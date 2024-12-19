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Василий Демченко прокомментировал свой переход из «Адмирала» в минское «Динамо»

Василий Демченко прокомментировал свой переход из «Адмирала» в минское «Динамо»
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Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко рассказал о своём переходе из «Адмирала» в стан белорусского клуба.

— Как восприняли обмен?
— Нормально к этому отнёсся. Здесь команда, клуб, организация – всё на высшем уровне. Много иностранцев играет, надо будет английский язык вспоминать. С несколькими ребятами раньше вместе играл, кого-то знаю. После матча эмоции классные, команда поддержала на льду. Но пока это всё надо «переварить». Я подозревал это ещё на предсезонке, когда подписали Илюху Коновалова. Всё затянулось до дедлайна. Но всё это надо спрашивать у менеджмента в «Адмирале», — цитирует Демченко «РБ Спорт».

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