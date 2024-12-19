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Вячеслав Быков заявил, что «Спартак» играет в весёлый хоккей

Вячеслав Быков заявил, что «Спартак» играет в весёлый хоккей
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил стиль игры московского «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

«Спартак» много забивает. В своё время у нас был принцип: играй как хочешь, но забивай больше на одну. Это весёлый хоккей, который привлекает болельщиков на трибуны. Это тоже своего рода вектор развития. Если этот хоккей приносит результат, то он имеет место быть. Когда игроки чувствуют этот кураж, желание и возможность осознанно рисковать, они сразу приобретают уверенность. И потом таких ребят сложно остановить», – приводит слова Быкова Metaratings.

На данный момент красно-белые располагаются на второй строчке таблицы Западной конференции КХЛ после 35 матчей.

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