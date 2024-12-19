Кравчук: в России тренерство — улица с двусторонним движением, для иностранцев всё открыто

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Игорь Кравчук сравнил тренерские рынки Северной Америки и России.

«Нужно понимать, что тренерский рынок в Северной Америке и особенно в НХЛ — очень консервативный. Попасть на него втройне тяжело иностранцам и вдвойне тяжело — даже игрокам из НХЛ. Это у нас в России тренерство — улица с двусторонним движением, для иностранцев всё открыто. В Северной Америке — наоборот», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Ранее Кравчук высказался о новом контракте Игоря Шестёркина с «Рейнджерс». 28-летний вратарь подписал новое восьмилетнее соглашение на $ 92 млн (кэпхит $ 11,5 млн).