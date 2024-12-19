Борис Михайлов оценил возможное проведение матча СКА и «Монреаля»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил идею проведения матча СКА и «Монреаль Канадиенс». Напомним, ранее главный тренер армейского клуба Роман Ротенберг заявил, что данная встреча могла бы произойти.

«Не готов говорить за НХЛ, разрешат ли они проведение такого матча или нет. Но идея хорошая, подобный матч определённо привлечёт большое внимание. Должны учитываться взаимные интересы. Можно просто поговорить, а можно прорабатывать эту идею. Тем более без решения НХЛ «Монреаль» не сможет сыграть всё равно. Уверен, такой матч соберёт немало зрителей, вызовет большой ажиотаж», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».