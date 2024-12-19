Сергей Коньков: ЦСКА будет реально претендовать на Кубок Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке Гагарина — 2025.

– Как вы считаете, ЦСКА уже вышел на свою «проектную мощность»?

– Думаю, что столичные армейцы уже близки к этому. Сейчас команда играет гораздо увереннее и стабильнее, чем в начале сезона. Уже нельзя сказать, что красно-синие точно проиграют любой конкретный матч, хотя это всегда может случиться – такова хоккейная жизнь!

Очевидно, что у команды Ильи Воробьёва закончился период адаптации новичков, поиска оптимальных сочетаний, игровых схем, взаимной притирки тренера и команды друг к другу. Не сомневаюсь, что ЦСКА в своём нынешнем состоянии будет решать максимальные задачи и реально претендовать на Кубок Гагарина, — приводит слова Конькова «Спорт день за днём».

Московские армейцы на данный момент занимают четвёртое место в таблице Запада.