Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ исключила возможность проведения матчей с клубами КХЛ

НХЛ исключила возможность проведения матчей с клубами КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в ближайшем будущем матчи между североамериканской лигой и клубами КХЛ исключены. Напомним, ранее о подобной идее высказывались президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент организации Роман Ротенберг.

«Я не вижу никакой возможности проведения в обозримом будущем матча между клубом НХЛ или командой, в которой есть игроки НХЛ, и клубом КХЛ или любой российской национальной командой. Предложение о проведении такого матча сейчас не будет одобрено лигой. Очевидно, что события мирового масштаба — например, разрешение российско-украинского конфликта — в будущем могут привести к иному ответу», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

Материалы по теме
Борис Михайлов оценил возможное проведение матча СКА и «Монреаля»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android