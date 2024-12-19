НХЛ исключила возможность проведения матчей с клубами КХЛ

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что в ближайшем будущем матчи между североамериканской лигой и клубами КХЛ исключены. Напомним, ранее о подобной идее высказывались президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент организации Роман Ротенберг.

«Я не вижу никакой возможности проведения в обозримом будущем матча между клубом НХЛ или командой, в которой есть игроки НХЛ, и клубом КХЛ или любой российской национальной командой. Предложение о проведении такого матча сейчас не будет одобрено лигой. Очевидно, что события мирового масштаба — например, разрешение российско-украинского конфликта — в будущем могут привести к иному ответу», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.