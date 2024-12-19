Обладатель Кубка Стэнли: думал, Гру несправедливый, но потом понял, что он был прав

Обладатель Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» нападающий минского «Динамо» Александр Волков рассказал о совместной работе с главным тренером «Трактора» Бенуа Гру в «Сиракьюз Кранч», фарм-клубе «молний».

— Бенуа Гру три года меня тренировал и очень много дал мне за это время. Я был тогда ещё, так сказать, сырым игроком. Он научил меня тому, что мне сейчас помогает.

— Что отличает его как тренера?

— Очень требовательный тренер, понимает подход к молодым, перспективным ребятам. Знает, как их подготовить к более высокому уровню.

— Говорят, что он жёсткий, но справедливый.

— Когда мне было лет 20, то я думал, что он несправедливый. Но потом становишься старше и понимаешь, что он был прав. То, что он хотел добиться от меня, помогло мне в дальнейшем, — приводит слова Волкова «РБ Спорт».