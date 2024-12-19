Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о своей 10-матчевой безголевой серии. Последний раз форвард забивал 24 ноября в игре с «Ютой» (1:6).

«Обычно, когда меня об этом спрашивают, тогда всё и начинает меняться (улыбается). Так что спасибо. Почему вас так долго не было?

В последних трёх играх у меня были действительно хорошие шансы, которые не были реализованы. Я попадал в штанги, всё в таком роде. Когда вы выигрываете игры, это делает всё намного проще. Мы должны играть правильно и верить, что шайбы будут влетать в сетку. Это просто вопрос времени», — приводит слова Кросби сайт НХЛ.