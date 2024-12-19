Защитник «Металлурга» Ерёменко перенёс операцию и находится в реанимации

Защитник «Металлурга» Владислав Ерёменко, получивший тяжёлую травму в матче с «Автомобилистом» (4:2), перенёс операцию и остаётся в реанимации.

«У него сложный перелом бедра со смещением. Сегодня в Магнитогорске ему сделали операцию. Он ещё лежит в реанимации, по срокам восстановления пока говорить сложно», — заявил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ТАСС.

В начале третьего периода защитник «Металлурга» Владислав Ерёменко неудачно столкнулся с бортом, упав на лёд после столкновения с форвардом «Автомобилиста» Андреем Обидиным. Игрок обороны магнитогорского клуба не смог самостоятельно подняться со льда и держался за ногу. Ерёменко покинул площадку на носилках при помощи медицинского персонала. Нарушения правил в эпизоде арбитры не усмотрели.