«Надеюсь, «Ак Барс» знает, что делает». Трёхкратный чемпион мира — о приходе О'Делла

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал приход нападающего Эрика О'Делла в казанский «Ак Барс».

«Надеюсь, «Ак Барс» знает, что делает, в каком состоянии Эрик О'Делл. Но я удивлён этим трансфером. Надеюсь, что Эрик справился со своими недугами и действительно сможет помочь «Ак Барсу» в этом сезоне. В прошлом сезоне О'Делл был одним из лидеров «Динамо». Но не забывайте, что у него так же были травмы, он и в прошлом сезоне пропускал матчи», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне форвард провёл за московское «Динамо» 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе бело-голубых нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.