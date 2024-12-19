Двукратный обладатель Кубка Гагарина оценил перспективы «Авангарда» в нынешней регулярке

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил перспективы «Авангарда» в нынешней регулярке Континентальной хоккейной лиги.

– В игре омичей при Ги Буше появится баланс?

– Посмотрим. Канадец не провёл ещё ни одного матча, но вы абсолютно правы, сказав, что достижение игрового баланса станет одной из первоочередных целей и задач Буше в Омске. При этом «Авангард», значительно обновив состав, уже сейчас действует быстро, активно, интересно и результативно. Увидим, что будет дальше. Думаю, что омичи во второй половине регулярного сезона смогут зацепиться за шестёрку Востока, — приводит слова Конькова «Спорт день за днём».

Омский клуб после 34 встреч занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 34 очка.