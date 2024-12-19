Ротенберг — о возвращении России: после 20 января будут хорошие новости, я уверен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о возможности возвращения национальной команды России к международным соревнованиям после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.

— Отстранение российских команд от участия в международных соревнованиях — политическое решение. Те страны, которые управляют Международной федерацией хоккея (ИИХФ), — недружественные для России. Когда уйдёт с поста президента США Байден 20 января, от госдепа, возможно, будут другие директивы в адрес ИИХФ. Потому что решение по поводу участия России принимает не Международная федерация хоккея, а государственный департамент США. Там управляют этими процессами через спонсоров в том числе. Но так как все терпят убытки из-за отсутствия сборной России на соревнованиях, можно предположить, что разум восторжествует. После 20 января будут хорошие новости, я в этом уверен.

— Ваши коллеги, партнёры из-за рубежа, что говорят в кулуарах? Они хотят, чтобы российский хоккей вернулся на международную арену?

— Представители дружественных стран — да, — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.