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«Локомотив» представил новый шлем голкипера Даниила Исаева

«Локомотив» представил новый шлем голкипера Даниила Исаева
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Ярославский «Локомотив» представил новый шлем 24-летнего голкипера Даниила Исаева.

Права на видео принадлежат ХК «Локомотив». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Локомотива».

В нынешнем сезоне Даниил Исаев провёл 28 матчей, в которых одержал 19 побед с 92,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,63. Вратарь записал на свой счёт шесть матчей «на ноль» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Ярославский «Локомотив» с 60 очками после 37 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече железнодорожники сыграют дома с «Автомобилистом» 20 декабря.

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