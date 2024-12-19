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Именной стяг Сергея Фёдорова подняли под своды «ЦСКА-Арены»

Именной стяг Сергея Фёдорова подняли под своды «ЦСКА-Арены»
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Идёт первый период, счёт 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
2 : 3
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Морозов, Чайковски) – 06:12 (5x5)     1:1 Карнаухов (Просветов) – 15:00 (4x5)     2:1 Афанасьев (Гурьянов, Классон) – 21:48 (5x5)     2:2 Филин – 31:28 (5x5)     2:3 Мальцев – 33:08 (5x5)    

Данный матч посвящён 55-летнему юбилею бывшего игрока и тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Перед началом игры под своды «ЦСКА-Арены» был поднят именной стяг Фёдорова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ.

Кроме того, хоккеисты армейского клуба вышли на лёд в специальной форме. Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца сезона-1988/1989. Именно в таких свитерах армейцы в 32-й раз в своей истории стали чемпионами страны.

Напомним, Сергей Фёдоров возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год и выиграл с армейским клубом два Кубка Гагарина.

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