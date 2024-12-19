Именной стяг Сергея Фёдорова подняли под своды «ЦСКА-Арены»

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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Идёт первый период, счёт 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Данный матч посвящён 55-летнему юбилею бывшего игрока и тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Перед началом игры под своды «ЦСКА-Арены» был поднят именной стяг Фёдорова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ.

Кроме того, хоккеисты армейского клуба вышли на лёд в специальной форме. Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца сезона-1988/1989. Именно в таких свитерах армейцы в 32-й раз в своей истории стали чемпионами страны.

Напомним, Сергей Фёдоров возглавлял ЦСКА с 2021 по 2024 год и выиграл с армейским клубом два Кубка Гагарина.