Главный тренер «Вашингтона» сообщил о скором возвращении Александра Овечкина к матчам

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил о скором возвращении капитана клуба Александра Овечкина к матчам.

«Овечкин не сыграет в ближайшем матче с «Каролиной» 21 декабря, но может вернуться к играм с «Лос-Анджелесом» или «Бостоном» 23 или 24 декабря соответственно.

Алекс может начать контактные тренировки уже 20 декабря утром и полноценно тренироваться 21 декабря», — приводит слова Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Овечкин травмировался 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). На данный момент он отстаёт на 26 шайб от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки.