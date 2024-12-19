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Главный тренер «Вашингтона» сообщил о скором возвращении Александра Овечкина к матчам

Главный тренер «Вашингтона» сообщил о скором возвращении Александра Овечкина к матчам
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери сообщил о скором возвращении капитана клуба Александра Овечкина к матчам.

«Овечкин не сыграет в ближайшем матче с «Каролиной» 21 декабря, но может вернуться к играм с «Лос-Анджелесом» или «Бостоном» 23 или 24 декабря соответственно.

Алекс может начать контактные тренировки уже 20 декабря утром и полноценно тренироваться 21 декабря», — приводит слова Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Овечкин травмировался 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). На данный момент он отстаёт на 26 шайб от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки.

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