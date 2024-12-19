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Представлены эскизы новой арены для клубов Вашингтона в НХЛ и НБА

Представлены эскизы новой арены для клубов Вашингтона в НХЛ и НБА
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Основатель и генеральный директор Monumental Sports & Entertainment (MSE) Тед Леонсис, мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер представили дизайн и внутренние визуализации для новой «Кэпитал Уан-Арены» — нового стадиона для клубов «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ и «Вашингтон Уизардс» в НБА.

Сообщается, что шесть этапов строительства будут охватывать три года и будут завершены к началу сезона-2027/2028.

Фото: Monumental Sports & Entertainment

Фото: Monumental Sports & Entertainment

Фото: Monumental Sports & Entertainment

«Арена станет чудом современного дизайна и технологий, пересечением стиля и комфорта, а также футуристическим и первоклассным опытом для болельщиков. В этом величайшем городе мира с его выдающимися и историческими памятниками это здание станет достопримечательностью, построенной на импульсе — чем-то смелым и ярким для настоящего и будущего», — заявил Леонсис.

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