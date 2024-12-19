«Виннипег» в игре с «Анахаймом» проведёт «Вечер украинского наследия»

«Виннипег Джетс» проведёт «Вечер украинского наследия» во встрече с «Анахайм Дакс» 3 января 2025 года, сообщает пресс-служба команды.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2025, пятница. 04:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Анахайм Дакс Анахайм Кто победит в основное время? П1 X П2

Во время игры болельщикам предложат национальные блюда, покажут танцы, коллективы исполнят музыкальные произведения.

Напомним, после протестов украинских организаций в США «Коламбус Блю Джекетс» отменил «Вечер русского наследия» на встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ). Несмотря на официальную отмену мероприятия, вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, форварды Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов вышли к русскоговорящим фанатам, пообщались с ними и сделали коллективные фотографии.