«Виннипег» в игре с «Анахаймом» проведёт «Вечер украинского наследия»
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«Виннипег Джетс» проведёт «Вечер украинского наследия» во встрече с «Анахайм Дакс» 3 января 2025 года, сообщает пресс-служба команды.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Во время игры болельщикам предложат национальные блюда, покажут танцы, коллективы исполнят музыкальные произведения.
Напомним, после протестов украинских организаций в США «Коламбус Блю Джекетс» отменил «Вечер русского наследия» на встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2 ОТ). Несмотря на официальную отмену мероприятия, вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, форварды Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов вышли к русскоговорящим фанатам, пообщались с ними и сделали коллективные фотографии.
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