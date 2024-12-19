Крикунов — о Буше в «Авангарде»: он не Иисус Христос, Ги будет сложнее, чем россиянину

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов оценил приглашение Ги Буше на пост наставника «Авангарда».

«Видимо, руководители «Авангарда» думали: вот приедет канадец — и всё нам сделает. А всего-то надо было подтянуть физическое состояние игроков и порядок навести. Меня не раз приглашали в команды в такой ситуации. Да и с Сергеем Звягиным, который у меня играл, общались на эту тему. В конце концов, канадец же — не Иисус Христос. Ему ещё сложнее будет справиться, чем российскому тренеру. Но руководство клуба, судя по всему, слабо разбирается в хоккее», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».