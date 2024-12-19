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«Я разглядел глаза детей». Фёдоров о том, почему не хочет возвращаться к тренерской работе

«Я разглядел глаза детей». Фёдоров о том, почему не хочет возвращаться к тренерской работе
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Бывший наставник ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, по каким причинам не хочет возвращаться к тренерской работе.

«В моём понимании на данный момент я завершил свою тренерскую карьеру. Передумывать пока не планирую.

Как вы знаете, решение о моём назначении принималось в течение двух-трёх суток, неожиданно. Слава богу, что что-то получилось. Я не планировал быть в серьёзном тренерском цехе. Честно, наслаждаюсь семьёй, я отец двоих детей семи-восьми лет, давно их не видел, всё-таки до тренерства была определённая работа. Я разглядел детей, которые взрослеют очень быстро. К сожалению, меня не было дома очень долго, особенно последние три года. Разглядел их глаза, понял, чем и как они живут. Мой день начинается в семь утра, я готовлю завтрак, одеваю детей в школу, иногда веду их в школу.

После работы главным тренером ЦСКА предложений мне не поступало. Я просто трубку не брал. Никто со мной по поводу продолжения тренерской деятельности не общался. Если бы поступало, я не представляю, что бы ответил», — приводит слова Фёдорова ТАСС.

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