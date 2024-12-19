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«Он больше не похож на игрока АХЛ». Тренер «Вашингтона» — о Мирошниченко

«Он больше не похож на игрока АХЛ». Тренер «Вашингтона» — о Мирошниченко
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об уверенной игре российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко.

«Мирошниченко больше не похож на молодого игрока Американской хоккейной лиги, он надёжен», — приводит слова Спенсера Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Мирошниченко принял участие в 12 матчах, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

В следующей игре «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз» 21 декабря.

Ранее Спенсер Карбери сообщил о скором возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к матчам.

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