«Он больше не похож на игрока АХЛ». Тренер «Вашингтона» — о Мирошниченко

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об уверенной игре российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко.

«Мирошниченко больше не похож на молодого игрока Американской хоккейной лиги, он надёжен», — приводит слова Спенсера Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Мирошниченко принял участие в 12 матчах, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

В следующей игре «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз» 21 декабря.

Ранее Спенсер Карбери сообщил о скором возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к матчам.