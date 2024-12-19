«Он больше не похож на игрока АХЛ». Тренер «Вашингтона» — о Мирошниченко

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об уверенной игре российского нападающего клуба Ивана Мирошниченко.
«Мирошниченко больше не похож на молодого игрока Американской хоккейной лиги, он надёжен», — приводит слова Спенсера Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Мирошниченко принял участие в 12 матчах, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.
В следующей игре «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз» 21 декабря.
Ранее Спенсер Карбери сообщил о скором возвращении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к матчам.