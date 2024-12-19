Дубль Якупова помог «Авангарду» одержать волевую победу над «Нефтехимиком»

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
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На 13-й минуте первого периода Андрей Белозёров с передачи Райли Барбера открыл счёт во встрече.
На шестой минуте второго периода Вячеслав Лещенко удвоил преимущество хозяев. В конце второй двадцатиминутки омский клуб забросил три шайбы за три минуты игрового отрезка. Забитыми голами отметились Наиль Якупов, Иван Игумнов и капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.
На 13-й минуте третьего периода Андрей Белозёров с передачи Жан-Себастьена Ди сделал счёт 3:3.
В овертайме Наиль Якупов принёс омскому клубу победу.
- 19 декабря 2024
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