Дубль Якупова помог «Авангарду» одержать волевую победу над «Нефтехимиком»

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В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

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На 13-й минуте первого периода Андрей Белозёров с передачи Райли Барбера открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второго периода Вячеслав Лещенко удвоил преимущество хозяев. В конце второй двадцатиминутки омский клуб забросил три шайбы за три минуты игрового отрезка. Забитыми голами отметились Наиль Якупов, Иван Игумнов и капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.

На 13-й минуте третьего периода Андрей Белозёров с передачи Жан-Себастьена Ди сделал счёт 3:3.

В овертайме Наиль Якупов принёс омскому клубу победу.