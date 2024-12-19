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Нефтехимик — Авангард, результат матча 19 декабря 2024, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

Дубль Якупова помог «Авангарду» одержать волевую победу над «Нефтехимиком»
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В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Белозёров (Барбер) – 12:10 (5x5)     2:0 Лещенко – 25:01 (5x5)     2:1 Якупов – 37:00 (5x5)     2:2 Игумнов (Маклауд, Меркли) – 39:06 (5x5)     2:3 Шарипзянов (Маклауд, Чистяков) – 39:48 (5x5)     3:3 Белозёров (Ди) – 52:39 (5x5)     3:4 Якупов – 61:31 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 13-й минуте первого периода Андрей Белозёров с передачи Райли Барбера открыл счёт во встрече.

На шестой минуте второго периода Вячеслав Лещенко удвоил преимущество хозяев. В конце второй двадцатиминутки омский клуб забросил три шайбы за три минуты игрового отрезка. Забитыми голами отметились Наиль Якупов, Иван Игумнов и капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов.

На 13-й минуте третьего периода Андрей Белозёров с передачи Жан-Себастьена Ди сделал счёт 3:3.

В овертайме Наиль Якупов принёс омскому клубу победу.

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