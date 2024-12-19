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Куньлунь Ред Стар — Барыс, результат матча 19 декабря 2024, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь Ред Стар» дома всухую обыграл «Барыс»
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В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Лефевр (Кленденинг) – 10:09 (5x5)     2:0 Фу (Сомерби, Душак) – 28:59 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 11-й минуте первого периода Мартен Лефевр с передачи Адама Кленденинга открыл счёт во встрече.

На девятой минуте Паркер Фу с передач Дойла Сомерби и Джозефа Душака удвоил преимущество «Куньлунь Ред Стар».

Вратарь китайской команды Джереми Смит оформил третий «сухой» матч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Куньлунь Ред Стар» во второй раз в сезоне одержал победу над казахстанской командой.

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