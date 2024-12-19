«Куньлунь Ред Стар» дома всухую обыграл «Барыс»

В Балашихе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

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На 11-й минуте первого периода Мартен Лефевр с передачи Адама Кленденинга открыл счёт во встрече.

На девятой минуте Паркер Фу с передач Дойла Сомерби и Джозефа Душака удвоил преимущество «Куньлунь Ред Стар».

Вратарь китайской команды Джереми Смит оформил третий «сухой» матч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Куньлунь Ред Стар» во второй раз в сезоне одержал победу над казахстанской командой.