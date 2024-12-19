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Динамо М — Адмирал, результат матча 19 декабря 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» одолело «Адмирал», прервав победную серию дальневосточного клуба
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Кудашов (Швец-Роговой) – 06:53 (5x5)     2:0 Сергеев (Пыленков, Пакетт) – 09:34 (5x5)     3:0 Ильенко (Уил, Гусев) – 15:23 (5x4)     3:1 Старков (Гутик, Метальников) – 34:46 (5x5)     3:2 Солянников (Гутик, Ручкин) – 54:49 (5x5)     4:2 Комтуа – 59:24 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Артём Кудашов с передачи Артёма Швеца-Рогового открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Артём Сергеев с передачи Даниила Пыленкова и Седрика Пакетта удвоил преимущество «Динамо». На 16-й минуте периода Артём Ильенко с передач Джордана Уила и Никиты Гусева сделал счёт 3:0.

На 15-й минуте второго периода Степан Старков с передач Даниила Гутика и Леонида Метальникова забросил первую шайбу гостей в игре.

На 15-й минуте третьего периода Георгий Солянников сократил отставание «Адмирала» до минимума. На последней минуте встречи Макс Комтуа установил окончательный счёт в игре.

«Динамо» прервало победную серию дальневосточного клуба, состоящую из трёх матчей.

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