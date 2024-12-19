Московское «Динамо» одолело «Адмирал», прервав победную серию дальневосточного клуба

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
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На седьмой минуте первого периода Артём Кудашов с передачи Артёма Швеца-Рогового открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Артём Сергеев с передачи Даниила Пыленкова и Седрика Пакетта удвоил преимущество «Динамо». На 16-й минуте периода Артём Ильенко с передач Джордана Уила и Никиты Гусева сделал счёт 3:0.
На 15-й минуте второго периода Степан Старков с передач Даниила Гутика и Леонида Метальникова забросил первую шайбу гостей в игре.
На 15-й минуте третьего периода Георгий Солянников сократил отставание «Адмирала» до минимума. На последней минуте встречи Макс Комтуа установил окончательный счёт в игре.
«Динамо» прервало победную серию дальневосточного клуба, состоящую из трёх матчей.
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