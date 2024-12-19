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ЦСКА — Спартак, результат матча 19 декабря 2024, счет 5:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в ярком московском дерби КХЛ
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА в дерби принимал «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 4
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Морозов, Чайковски) – 06:12 (5x5)     1:1 Карнаухов (Просветов) – 15:00 (4x5)     2:1 Афанасьев (Гурьянов, Классон) – 21:48 (5x5)     2:2 Филин – 31:28 (5x5)     2:3 Мальцев – 33:08 (5x5)     3:3 Абрамов (Гурьянов) – 39:56 (5x4)     3:4 Галимов (Орлов) – 50:03 (5x5)     4:4 Полтапов (Соркин) – 50:48 (5x5)     5:4 Соркин (Классон) – 61:17 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Ивана Морозова и Михала Чайковски открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Павел Карнаухов с передачи Ивана Просветова восстановил равенство в счёте.

В начале второго периода Егор Афанасьев с передач Дениса Гурьянова и Фредрика Классона вывел ЦСКА вперёд. На 12-й минуте периода Егор Филин сделал счёт 2:2. Спустя полторы минуты Михаил Мальцев забросил третью шайбу гостей в игре. За четыре секунды до конца периода Виталий Абрамов с передачи Дениса Гурьянова вновь сделал счёт равным.

На 11-й минуте команды обменялись шайбами. За «Спартак» забил Ансель Галимов, за ЦСКА — Прохор Полтапов.

В овертайме Максим Соркин принёс ЦСКА победу.

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