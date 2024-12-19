ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в ярком московском дерби КХЛ

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА в дерби принимал «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
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На седьмой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Ивана Морозова и Михала Чайковски открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Павел Карнаухов с передачи Ивана Просветова восстановил равенство в счёте.
В начале второго периода Егор Афанасьев с передач Дениса Гурьянова и Фредрика Классона вывел ЦСКА вперёд. На 12-й минуте периода Егор Филин сделал счёт 2:2. Спустя полторы минуты Михаил Мальцев забросил третью шайбу гостей в игре. За четыре секунды до конца периода Виталий Абрамов с передачи Дениса Гурьянова вновь сделал счёт равным.
На 11-й минуте команды обменялись шайбами. За «Спартак» забил Ансель Галимов, за ЦСКА — Прохор Полтапов.
В овертайме Максим Соркин принёс ЦСКА победу.
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