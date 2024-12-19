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СКА — Торпедо, результат матча 19 декабря 2024, счет 6:4, КХЛ 2024-2025

СКА отыгрался с 0:3 и победил дома «Торпедо», Кузнецов отдал четыре передачи
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фирстов (Ларионов, Атанасов) – 03:50 (5x5)     0:2 Войнов (Артамонов) – 05:22 (5x4)     0:3 Ларионов (Атанасов) – 19:05 (4x5)     1:3 Григоренко (Кузнецов) – 19:53 (5x4)     2:3 Хайруллин (Кузнецов) – 20:23 (5x5)     3:3 Деанджело (Кузнецов, Глотов) – 23:44 (5x5)     3:4 Атанасов (Линч) – 26:19 (5x5)     4:4 Воробьёв (Бардаков, Зайцев) – 31:43 (5x5)     5:4 Демидов (Кузнецов) – 51:38 (5x5)     6:4 Глотов (Плотников, Деанджело) – 59:44 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Владислав Фирстов открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Вячеслав Войнов удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода команды обменялись голами. За «Торпедо» забросил Игорь Ларионов, за СКА — Михаил Григоренко.

На 23-й секунде второго периода Марат Хайруллин сократил отставание СКА в матче. На четвёртой минуте периода Тони Деанджело сделал счёт 3:3. На седьмой минуте периода Василий Атанасов вновь вывел «Торпедо» вперёд. На 12-й минуте периода Михаил Воробьёв сделал счёт 4:4.

На 12-й минуте третьего периода Иван Демидов забросил пятую шайбу СКА в игре. В конце встречи Василий Глотов установил окончательный счёт в игре.

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