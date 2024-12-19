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СКА отыгрался с 0:3 и победил дома «Торпедо», Кузнецов отдал четыре передачи

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

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На четвёртой минуте первого периода Владислав Фирстов открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Вячеслав Войнов удвоил преимущество гостей. На последней минуте периода команды обменялись голами. За «Торпедо» забросил Игорь Ларионов, за СКА — Михаил Григоренко.

На 23-й секунде второго периода Марат Хайруллин сократил отставание СКА в матче. На четвёртой минуте периода Тони Деанджело сделал счёт 3:3. На седьмой минуте периода Василий Атанасов вновь вывел «Торпедо» вперёд. На 12-й минуте периода Михаил Воробьёв сделал счёт 4:4.

На 12-й минуте третьего периода Иван Демидов забросил пятую шайбу СКА в игре. В конце встречи Василий Глотов установил окончательный счёт в игре.