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Фёдоров отреагировал на поздравление с днём рождения от «Детройта»

Фёдоров отреагировал на поздравление с днём рождения от «Детройта»
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Член наблюдательного совета и бывший главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поздравлении с днём рождения от «Детройт Ред Уингз». 13 декабря Фёдорову исполнилось 55 лет. «Детройт» в социальных сетях поздравил россиянина, который в составе «Ред Уингз» завоевал три Кубка Стэнли.

«Я продолжаю придерживаться мысли, что спорт вне политики. Хотя это и не совсем так. Я благодарю «Ред Уингз» за поздравления. Но если честно, я даже не знал об этом. Это правильно. Это нормальный мир, в котором мы хотим быть и будем. Всем мирного неба над головой», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Сергей Фёдоров рассказал, по каким причинам не хочет возвращаться к тренерской работе.

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