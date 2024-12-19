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И.о. главного тренера «Авангарда»: не всегда получается победа, которую хотелось бы видеть

И.о. главного тренера «Авангарда»: не всегда получается победа, которую хотелось бы видеть
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

«В начале игры мы действовали здорово, затем немного просели и допускали потери, соперник хорошо оборонялся, и мы дали ему возможность сравнять. В целом довольны результатом. Не всегда получается такая победа, которую хотелось бы видеть, но два очка наши, и мы этому рады. Я надеюсь, что ребята действительно начали нащупывать «химию». Позитивный момент сегодня заключается в том, что мы нашли путь к победе, играя не наилучшим образом. Мы можем играть намного лучше. Сейчас мы наслаждаемся процессом, получаем удовольствие, понемногу улучшаем положение в турнирной таблице. Но всегда есть к чему стремиться», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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