И.о. главного тренера «Авангарда»: не всегда получается победа, которую хотелось бы видеть

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Дэйв Барр прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (4:3 ОТ).

«В начале игры мы действовали здорово, затем немного просели и допускали потери, соперник хорошо оборонялся, и мы дали ему возможность сравнять. В целом довольны результатом. Не всегда получается такая победа, которую хотелось бы видеть, но два очка наши, и мы этому рады. Я надеюсь, что ребята действительно начали нащупывать «химию». Позитивный момент сегодня заключается в том, что мы нашли путь к победе, играя не наилучшим образом. Мы можем играть намного лучше. Сейчас мы наслаждаемся процессом, получаем удовольствие, понемногу улучшаем положение в турнирной таблице. Но всегда есть к чему стремиться», — передаёт слова Барра корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.