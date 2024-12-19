«В очередной раз проявили характер». Леонтьев — о поражении «Нефтехимика» в овертайме

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о поражении от «Авангарда» (3:4 ОТ).

«Непростой матч, первый после долгого перерыва. Было немного тревожно за начало, и так и случилось: в первые пять минут соперник выглядел посвежее, порезвее. Но затем вошли в игру, в тонус, в ритм, повели в счёте 2:0. Потом трёхминутная потеря концентрации, индивидуальные ошибки привели к тому, что уже счёт был не в нашу пользу. Но в очередной раз проявили характер, забили хороший гол, неплохо играли в третьем периоде, перебросали соперника 16-6. В овертайме случилась небольшая позиционная ошибка, соперник воспользовался и забил гол. А так – парни молодцы, добыли очко с характером, двигаемся дальше.

Загидулина тяжело в чём-то упрекнуть в этих трёх голах во втором периоде, да и до этого он держал нас в игре, выручал. Тем более после третьей шайбы сразу был перерыв, возможность перевести дух. Поэтому оставили его в работе, в игре», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.