Главный тренер «Нефтехимика» оценил дебют за команду Михаила Пашнина

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения от «Авангарда» (3:4 ОТ) оценил дебют за команду защитника Михаила Пашнина.

«Пашнин сыграл неплохо, он больше полугода не выходил на лёд. Тяжело вкатываться, но для первого раза сыграл добротно, без потерь, уровень сразу виден. Не сомневаюсь, что мы приобрели сильного защитника», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Пашнин в минувшем сезоне играл за СКА. Он провёл 20 матчей и набрал восемь очков. Защитник забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач. В четырёх играх плей-офф со своим участием он оформил один голевой пас.