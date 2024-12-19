«Нас не хватает на всю игру». Мамбеталиев — о поражении «Барыса» от «Куньлуня»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев рассказал о поражении от «Куньлунь Ред Стар» (0:2).

«Надо забивать, без голов не бывает побед. Когда хоккеист выходит «в ноль» и не забивает, надо с нападающего спрашивать. Здесь тренер может только спросить с игрока. Как ещё надо выводить человека на ворота, чтобы он забил? Нас не хватает на всю игру, где-то ребята выпадают. Хотели сыграть более активно, но есть нападающие, которые не успевают играть в такой хоккей. Дамир Жафяров пока ещё не вошёл в игру, побаивается. Возвращение Виктора Антипина? Завтра решим, посмотрим, как он будет себя чувствовать», — цитирует Мамбеталиева сайт КХЛ.