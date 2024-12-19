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ЦСКА чествовал Фёдорова, Соркин спасал армейцев. Яркие фото победы над «Спартаком»

ЦСКА чествовал Фёдорова, Соркин спасал армейцев. Яркие фото победы над «Спартаком»
Сергей Фёдоров
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19 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ в пользу команды Ильи Воробьёва.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Данный матч был посвящён 55-летнему юбилею бывшего игрока и тренера ЦСКА Сергея Фёдорова. Перед началом игры под своды «ЦСКА-Арены» был поднят именной стяг в честь Фёдорова.

Кроме того, хоккеисты армейского клуба вышли на лёд в специальной форме. Основой для альтернативного комплекта послужила форма ЦСКА образца сезона-1988/1989. Именно в таких свитерах армейцы в 32-й раз в своей истории стали чемпионами страны.

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