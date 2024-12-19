Главный тренер ЦСКА Воробьёв рассказал о победе над «Спартаком» в московском дерби

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Спартаком» (5:4 ОТ).

«Сегодня мы увидели интересное дерби, бурю эмоций и голов. Рады, что обыграли «Спартак» и забираем с собой два очка. Поражения от «Спартака» были в ранней стадии сезона. У нас новая система, многие вещи тогда были ещё зелёные. Мы перестраивались.

Игра тройки Соркина? Рад тому, как они играют, Гурьянов выдал неплохую игру. Мне всегда хочется, чтобы ребята больше забивали. Вижу ли прогресс в атаке? Не скажу, что у нас было меньше моментов в тех матчах, которые мы выигрывали 2:1. Просто сегодня свои моменты мы реализовали. Атаке порадовались, в защите должны быть солиднее», — приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.