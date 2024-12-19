Илья Воробьёв ответил на вопрос, может ли он сравнить кого-то с Фёдоровым в нынешнем ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв после победы над «Спартаком» (5:4 ОТ) ответил на вопрос, может ли он сравнить кого-то с Сергеем Фёдоровым в стане армейцев.

«Чествование Сергея Фёдорова? Это великий человек. Он был фантастическим хоккеистом, моим кумиром. Делал вещи и в атаке, и в обороне. Катание, завершение, мышление — великие игроки хороши во всём. А у него был запредельный уровень. И как тренер выиграл два кубка. Могу ли я сравнить кого-то с ним в нынешнем ЦСКА? Вау! Давайте не будем проводить такие сравнения (улыбается)», — приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.

Ранее Сергей Фёдоров высказался о поздравлении с днём рождения от «Детройт Ред Уингз».