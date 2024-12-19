Спенсер Карбери: «Вашингтону» не хватает Овечкина, мы немного «засохли»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что команда нуждается в возвращении российского капитана Александра Овечкина к матчам.

«Я думаю, нам немного не хватает его, особенно в последнее время, с точки зрения результативности. Мы немного «засохли», я ещё в начале сезона обнаружил, что, когда он на льду, особенно когда забивает, парни сразу чувствуют себя лучше», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Овечкин травмировался 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). На данный момент он отстаёт на 26 шайб от снайперского рекорда всех времён Уэйна Гретцки.