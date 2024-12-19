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«Хоккей высочайшего уровня». Ротенберг — о победе СКА над «Торпедо»

«Хоккей высочайшего уровня». Ротенберг — о победе СКА над «Торпедо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победную игру с «Торпедо» (6:4), где армейский клуб отыгрался с 0:3.

«Яркая игра с огоньком, очень весёлая. Думаю, что все получили огромное удовольствие и эмоции. Были полные трибуны, и я очень благодарен каждому болельщику. Был хоккей высочайшего уровня, уровня плей-офф. Мы начали игру, пропустив несколько шайб. Перегруппировались после первого периода и увидели настоящую команду, которая готова сражаться и побеждать. Заслужили удачу своей игрой. Ребятам – огромное спасибо. С такой игрой можно идти вперёд и побеждать любого соперника», — приводит слова Ротенберга сайт «Торпедо».

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