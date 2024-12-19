Ларионов — о 4:6 со СКА: надеюсь, матч понравился журналистам и зрителям, «Торпедо» — нет

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал гостевое поражение от СКА (4:6).

«Хороший матч. Я надеюсь, он понравился вам, журналистам, и зрителям. Нам он не понравился, потому что мы проиграли. Есть много вопросов, которые мы должны решить. Ребята отыграли неплохой матч против хорошей команды и забили хорошие голы. Теперь у нас есть неделя, которую, как и другим командам, нам предоставил календарь. Будем готовиться к следующей игре», — цитирует Ларионова сайт «Торпедо».

Нижегородский клуб с 39 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.