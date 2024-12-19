Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов — о 4:6 со СКА: надеюсь, матч понравился журналистам и зрителям, «Торпедо» — нет

Ларионов — о 4:6 со СКА: надеюсь, матч понравился журналистам и зрителям, «Торпедо» — нет
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал гостевое поражение от СКА (4:6).

«Хороший матч. Я надеюсь, он понравился вам, журналистам, и зрителям. Нам он не понравился, потому что мы проиграли. Есть много вопросов, которые мы должны решить. Ребята отыграли неплохой матч против хорошей команды и забили хорошие голы. Теперь у нас есть неделя, которую, как и другим командам, нам предоставил календарь. Будем готовиться к следующей игре», — цитирует Ларионова сайт «Торпедо».

Нижегородский клуб с 39 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
СКА отыгрался с 0:3 и победил дома «Торпедо», Кузнецов отдал четыре передачи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android